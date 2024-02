Sono molti i ragazzi e le ragazze ormai alle superiori che ritornano in istituto per dare una mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) La colletta, per la scuola media "Canossa, è un momento magico al quale" tutti vogliono partecipare. Anche gli ex studenti, come Riccardo,perunaal fianco dei docenti di un tempo e dei colleghi più giovani: "È un giorno speciale, l’ho sempre vissuto così e lo sarà sempre. Respiro l’aria che respiravo quando frequentavo le scuole medie. È un po’ come tornare a casa". Roberto Bettinelli, docente di Storia, era insieme agli alunni e agli altri insegnanti della scuola: “Per noi è un modo per seguire l’esempio di papa Francesco che ci ricorda come i poveri abbiano volti, storie, cuori, anime.persone che possiamo incontrare nel nostro cammino. È bello che anche gli studenti siano qui. E che anche gli ex alunni vogliano partecipare. Così la scuola si fa davvero insieme”. Un impegno che ...