Soldi saluta prima di Sanremo | s' avvicina cambio cda

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Questoper me è il terzo e sarà anche l'ultimo da presidente, perché questa straordinaria esperienza al vertice dell'azienda si concluderà dopo tre anni, come era nelle intenzioni fin dall'inizio". Arriva in occasione della conferenza stampa di apertura del Festival diil saluto della presidente Rai, Marinella, che, pur essendo ampiamente annunciato, coglie un po' di sorpresa per location e tempistica. L'edizione dello scorso anno, costellata di polemiche che fecero insorgere la destra già al governo, costò cara all'ex ad Carlo Fuortes, chiamato insieme a lei dall'ex premier Mario Draghi alla guida della tv pubblica, che pochi mesi dopo devette lasciare. Questa sarà l'ultima perche sembra con le sue parole e il suo invito all'unità chiudere definitivamente un triennio partito sotto l'egida ...