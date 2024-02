Sofía Vergara è la madrina Griselda

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gridels Blanco è la protagonista della serie Netflixche narra le vicende della scaltra e ambiziosa donna d’affari Colombiana che ha dato vita a uno dei cartelli più redditizi della storia. Era nota come la Vedova Nera o ladella Cocaina ed è stata uccisa nel 2012. La storia narra la sua ascesa dopo l’uccisione del marito e il trasferimento a Miami e la sua discesa agli inferi culminata con la morte. Avidità e ricerca distruttiva del potere non possono portare mai a nulla di buono ed è questo concetto che la serie vuole trasmettere.è interpretata dalla bellissima attrice colombiana, classe 1972 (è nata in Colombia esattamente il 10 luglio 1972).è nota al grande pubblico per la serie Modern Family per la ...