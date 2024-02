Sofia Goggia operata Milano | Anche stavolta saprò rialzarmi

(Di martedì 6 febbraio 2024)nel pomeriggio aalla clinica La Madonninadopo l'infortunio in allenamento. La sciatrice azzurra nella caduta ha riportato la frattura della tibia e del malleolo. L'operazione è riuscita, fanno sapere i medici. Adesso dovrà osservare un periodo di riposo di 40 giorni. "Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa - ha dichiarato la campionessa bergamasca prima di entrare in sala operatoria -, ma, ha aggiunto,".

Ieri l'intervento alla Madonnina dopo il brutto infortunio, la Federazione Italiana Sport Invernali: "Perfettamente riuscito". Per lei 40 giorni di riposo ...MILANO (ITALPRESS) – Intervento perfettamente riuscito, ora un periodo di riposo e scarico di circa 40 giorni per poi cominciare la parte più attiva della ...