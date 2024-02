Sofia Goggia è pronta a ripartire | sui social la foto con l’abbraccio al papà Brignone | “Sei tosta | ti rialzerai”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) La risalita è iniziata. Dopo essere stata operata lunedì (5 febbraio) per ridurre la frattura articolare scomposta pluriframmentaria alla tibia e al malleolo subita in allenamento a Ponte Di Legno,ha passato un notte tranquilla. “La finanziera bergamasca comincerà nella giornata odierna la fase passiva di fisioterapia e verrà dimessa nei prossimi giorni” fa sapere la Fisi in una nota ufficiale diffusa martedì in mattinata. Aè stata applicata una placca con sette viti: dovrà osservare un periodo di riposo di circa 40 giorni, per poi cominciare la parte più attiva della fisioterapia. La trentunenne bergamasca in mattinata ha anche “rotto” il silenzio sui, postando nelle proprie stories di Instagram unaabbracciata aEzio. “Un altro infortunio che ...