Sochaux-Rennes Coppa di Francia | 06-02-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si aprono gli ottavi di finale didied è il sorprendente, squadra precipitata in National al momento, ad aprire le danze ospitando in casa ildi Stephane. È finita con un nulla di fatto e tanti rimpianti la partita contro la capolista Red Star per la squadra di Tanchot, che ha tirato i remi in barca InfoBetting: Scommesse Sportive e