So Foot ricorda Segre il primo che fotografò gli ultras per raccontare l’Italia degli anni 70

(Di martedì 6 febbraio 2024) Danieleè morto domenica scorsa. Un regista documentarista sociale con una carriera lunghissima, per il cinema e per il teatro. Le sue opere sono state acclamate nei festival internazionali a cominciare dalla Mostra del Cinema di Venezia. Sogli dedica un pezzondo il suo lavoro “calcistico”, che ha declinato raccontando gli. In particolare quelli della scena torinese (era piemontese), di Juventus e Torino. Le sue foto contribuirono a cambiare la percezione del fenomeno, alla fine70. Furono pubblicate nel 1980 in un libro, “Ragazzi di stadio”, oggi cult quanto introvabile. Nel 2011 la rivista francese lo aveva intervistato chiedendogli tra l’altro la ragione dell’impatto del suo lavoro: “Perché per la prima volta non criminalizzavamo i tifosi. Non ...