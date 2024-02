Smog | restano le limitazioni a Bergamo Dal 7 febbraio revocate a Milano e Monza

(Di martedì 6 febbraio 2024) REGIONE. Da mercoledì disattivate le misure per la qualità dell’aria nelle province di, dove i livelli di inquinamento sono rientrati.invece attive nelle province di Lecco e Mantova (1° livello);, Brescia e Cremona (2° livello).

La classifica di Ecosistema urbano 2023 resta pressoché invariata per quanto riguarda i capoluoghi ..."La Città30 abbassa l’incidentalità, contiene lo smog e il rumore. La nostra scelta va nella ...Sono stati registrati due giorni consecutivi di Pm10 al di sotto del limite. Come a Milano anche a Monza, mentre restano i limiti a Lecco, Mantova, Brescia, Bergamo e Cremona ...MISURE RIMANGONO ATTIVE NELLE PROVINCE DI LECCO, MANTOVA, BRESCIA, BERGAMO E CREMONA (Mi-lorenteggio.com) Milano, 06 febbraio 2024 – Ieri, lunedì 5 febbraio, sono state registrate per il secondo giorn ...