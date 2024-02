Siziano | figlio violento spinge l’anziano padre e lo manda in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Pavia), 6 febbraio 2024 - L'ultima lite è costata all'anzianoil ricovero ine l'arresto del. I due,79enne e27enne, vivono insieme a, dove già in passato erano intervenute le forze dell'ordine per precedenti episodi. E ilera già stato destinatario di una misura cautelare per i medesimi reati, ma evidentemente era poi stato nuovamente accolto in casa dal, che confidava forse che la situazione tra loro fosse migliorata, invece è precipitata nei giorni scorsi. L'anziano, al culmine dell'ennesima lite con il, è stato infatti spintonato a terra, cadendo e procurandosi così la frattura dell'omero, come refertato al pronto ...