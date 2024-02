Siria | liberata donna yazida in mano all' Isis per 10 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) I combattenti curdi sostenuti dagli Stati Uniti inhanno liberato unadetenuta per diecidai combattenti dell'che l'hanno violentata e costretta a sposare estremisti. Lo riporta il Guardian. La, 24, è stata salvata insieme ai due figli durante un'operazione di sicurezza da parte dei combattenti curdi nel campono di al-Hawl, che ospita decine di migliaia di persone, per lo più mogli e figli dei combattenti dello Stato islamico. La giovane, originaria del villaggio di Hardan, nel cuore della zonadi Sinjar in Iraq, è stata rapita dall'durante i massacri commessi nel 2014, durante i quali furono uccisi migliaia di uomini e rapite molte donne e adolescenti tenute ...