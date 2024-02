Sinner | Djokovic e Nadal | super torneo d’esibizione in Arabia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Riyad, 6 febbraio 2024 – Gli sceicchi vogliono far loro anche la crema del tennis mondiale: dal più recente vincitore Slam Jannikal campionissimo. La General Entertainment Authority dell'Saudita, l'organismo responsabile nel Paese delle attività, delle partnership e dei progetti relativi al settore dell'intrattenimento, ha infatti annunciato la nascita di undi esibizione che vedrà la luce il prossimo ottobre. Si chiamerà "Six Kings Slam" e vedrà la partecipazione di sei giocatori. Tra loro ci saranno Novak, numero 1 del mondo e detentore del record di titoli del Grande Slam (24), e Rafael, ex re del ranking Atp, 22 volte a segno in uno Slam (di cui 14 al Roland-Garros). Dal mese scorso, il campione spagnolo è stato coinvolto come ...

