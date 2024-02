Sinner | Djokovic e altri tennisti giocheranno un torneo d' esibizione in Arabia Saudita

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Ad ottobre l'organizzerà und'di tennis con i migliori giocatori al mondo per favorire lo sviluppo di questo sport nel Paese. Gli organizzatori hanno annunciato i nomi degli atleti coinvolti tra cui anche Jannik, fresco vincitore degli Australian Open. Insieme a lui Novake Rafael Nadal, 46 titoli del Grande Slam in due, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e il danese Holger Rune. L'evento si terrà a Riyadh, la capitale di un regno ricco di petrolio che sta cercando di aumentare la sua importanza nello sport mondiale. Nadal, che ha già avvertito che potrebbe giocare la sua ultima stagione, è stato nominato ambasciatore della Federazionecaa gennaio. L'...

Su Sinner "Sapevamo che si trattava solo di aspettare ...E il successo in Australia in pratica ha replicato quello in Davis: dopo le vittorie con Djokovic, era favorita l’Italia a Malaga ed era ...L'Arabia, invece, che già organizza le Next Gen Atp Finals a Gedda fino al 2027, e a dicembre ha ospitato il super match di esibizione tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic alla Riyadh Season Tennis Cup ...Oltre a Jannik, presenti anche Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Nadal e Rune. Ennesima dimostrazione di quanto i sauditi facciano sul serio con il tennis ...