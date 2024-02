Simona Tagli | chi è la nuova inquilina della casa del Grande Fratello | età | carriera | profili social e vita privata

(Di martedì 6 febbraio 2024)come dichiarato prima da Giuseppe Candela sul portale Dagospia e poi dal sito ufficiale delfarà il suo ingresso nelladi Cinecittà nella puntata di lunedì 5 febbraio 2024. La showgirl dopo molti anni lontana dai riflettori, se non in alcune interviste o ospitate sporadiche in televisione o radio, è pronta a rilanciarsi con la partecipazione al GF. Ecco cosa sappiamodi: età, nascita e lavoro diè nata a Milano il 22 febbraio 1964 ed è una showgirl e conduttrice televisiva che ha ...

Dopo il malore avuto nella casa lo scorso venerdì, Giuseppe Garibaldi rientra finalmente in gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 5 febbraio su Canale 5 da parte di ...Alessio Falsone dal 5 febbraio è un nuovo concorrente del Grande Fratello, un ingresso che segna il suo debutto nel mondo dello spettacolo.Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca Staffelli. Due nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa: Simona Tagli e Alessio Falsone. Non mancheranno le sorprese, a ...