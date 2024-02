Simeone non resiste alla tentazione | proposta a Modric durante il derby | Luka se la ride

Nella stagione dei veleni in Liga, c’è chi prova a smorzare la tensione. Diego Simeone , tecnico dell’ Atletico Madrid , non ha voluto commentare le ... (sportface)

Simeone : “Più chance col 4-3-3, ma contro chi attacca il 3-5-2 aiuta! Milan? Via la pressione , non sarà la svolta” Giovanni Simeone , attaccante ... (terzotemponapoli)

Giulia, moglie di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram alcune foto di prodotti per la skin care che le sono state regalati: "I'm in love, sei unica. Anche loro sono pazz ...Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Non è vero che senza Osimhen il Napoli non possa segnare: Politano, Simeone, Raspadori sono ottimi giocatori. Credo sia un ...A che punto è la questione del polo logistico di Valle Ufita Si è arenata o sta andando avanti Di questo si è parlato in un Forum organizzato dalla redazione del "Corriere dell'Irpinia". Una tavola ...