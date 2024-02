Silenzio inquietante | ci sono due ipotesi | Re Carlo | le gravi indiscrezioni di Antonio Caprarica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Cresce l'ansia per le condizioni di ReIII dopo che è stata confermata la diagnosi di un tumore, anche se non è stato spiegato dove abbia colpito la malattia (non alla prostata, per la quale il sovrano era stato ricoverato). A Londra, nel frattempo, è subito arrivato anche Harry, il principe ribelle. Due le possibili spiegazioni circa il repentino arrivo: o Harry ha scelto di ricucire, o le condizioni di salute di Reoggettivamente. Sempre dal Regno Unito, rimbalzano, ovviamente non confermate, circa un possibile cancro alla vescica, una forma tumorale molto complessa. E così, a fare il punto su quanto arriva dalla Gran Bretagna, ecco, ex giornalista Rai ed esperto di faccende reali inglesi, il quale oggi - ...