Siamo pronti a dare un segnale di coesione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) "È giunto il momento diun fortedie intolleranza verso i purtroppo numerosi episodi di intrusioni, danneggiamenti e furti verificatisi all’interno delle strutture alberghiere e dei negozi della città, ai cui titolari va tutta la nostra solidarietà". È questo l’annuncio ufficiale della fiaccolata sulla sicurezza, organizzata in modo unitario da Federalberghi-Apam e Assohotel-Confesercenti. L’iniziativa è stata presa a causa del ripetersi delle intrusioni di sbandati in alcune strutture ricettive dismesse da qualche tempo o ferme per la chiusura stagionale. La manifestazione è programma domani, a partire dalle 21, davanti all’Hotel Ambrosiano, all’incrocio tra corso Matteotti e via Felice Cavallotti. Il corteo proseguirà in viale Bicchierai, per passare di nuovo in corso Matteotti, via San Martino e viale ...