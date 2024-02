Siamo andati a caccia di pairing efficaci

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Oltre ad essere divertente per il mixologist, la formula del cocktailè rilassante e liberatoria per il cliente, che può sedersi al ristorante e risparmiarsi l’imbarazzo della scelta da una lista vini lunghissima (e incomprensibile ai più!) affidandosi piuttosto alla professionalità del bartender. In più, questo fenomeno ha aperto ai ristoratori tante nuove possibilità e in molti hanno iniziato a studiare quale tra i soliti cocktail si potesse abbinare al piatto ordinato al tavolo e a consigliarlo al cliente. Gin Tonic con carni rosse alla griglia e salmone, Manhattan con carni bianche o agnello, Americano e Martini cocktail con preparazioni saporite, pesce crudo o affumicato e formaggi, Negroni con salumi, Parmigiano Reggiano, petto d’anatra, olive, Moscow mule con i legumi o i dolci alle mele, Bloody Mary con verdure e marinature o ancora Jet Pilot e Old ...