Si ribalta con l’auto | grave 19enne

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ha fatto tutto da solo: si èto coned è rimasto incastrato tra le lamiere ilvittima di un incidente stradale ieri a Rho. È successo poco dopo le tredici sulla tangenziale Nord nel tratto compreso tra Cascina Triulza e Mazzo di Rho. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, il giovane avrebbe perso il controllo della macchina e si èto. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato immediatamente un’ambulanza della Sos di Novate Milanese e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Milano. I pompieri si sono messi subito al lavoro per liberare ildall’abitacolo. Il ragazzo, quando è stato estratto dalle lamiere della sua auto, era ancora cosciente. Dopo le prime cure mediche prestate sul posto dal personale ...