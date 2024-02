Short Track | riparte la Coppa del Mondo | 10 azzurri convocati a Dresda per la quinta tappa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Ladeldiè pronta a ripartire. Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, infatti, andrà in scena ladi(Germania), ladella stagione nonché la prima del nuovo anno. Saranno 10 gliimpegnati sul ghiaccio della Joynext Arena, equamente suddivisi tra uomini e donne: Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina. L'Italia è reduce dalle sei medaglie (quattro ori e due argenti) conquistate a gennaio agli Europei di Danzica (Polonia). Adesso l'obiettivo è proseguire sulla scia positiva per preparare al meglio i Campionati Mondiali di Rotterdam (Olanda), programmati per metà marzo. "Il focus primario è affinare le strategie di gara nelle prove individuali e cercare qualche risultato di spessore con le staffette, alle quali in questa stagione in molte occasioni è sfuggito per questione di dettagli", ha dichiarato il capo allenatore azzurro Kenan Gouadec.