Short track | Coppa del Mondo Dresda 2024 | 10 azzurri al via in Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladeldiapre il suo, in, in quella che è la quinta tappa stagionale. L’Italia, reduce dalla grande edizione degli Europei di inizio gennaio, si presenta con 10nella cornice della Joynext Arena: nel settore maschile saranno in gara Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) mentre in ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) ed Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Rientra, dopo gli infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo, Cassinelli, che scenderà sul ghiaccio nelle ...