Sgarbi | governo verso soluzione del caso Il critico d’arte | “Niente ricorso al Tar”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giorgia Meloni, raccontano, vorrebbe chiudere già al suo rientro dal Giappone. A Noi Moderati un sottosegretario, ma non alla Cultura: il posto lasciato libero dald'arte non dovrebbe essere riempito Ildovrebbe risolversi in settimana. Giorgia Meloni, raccontano, vorrebbe chiudere la vicenda al più presto, già al suo rientro dal Giappone. E

«L’ho detto e lo confermo. Aspetto di consegnare le dimissioni nelle mani di Giorgia Meloni. Però sia ben chiaro una cosa. Non mi dimetto per il ... (open.online)

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha annunciato che congelerà le sue dimissioni dal ruolo di sottosegretario alla Cultura: attenderà il giudizio del Tar ..."Il pronunciamento dell'Antitrust è contraddittorio. Perché prima, in un documento del 16 maggio, dice che la mia carica è compatibile con le mie diciannove tra attività e funzioni. Poi cambia idea e ...“La lettera che Sgarbi ha mandato fa intendere a Meloni che in futuro ci potrebbero essere grane per il governo”, così Antonio Padellaro sulle dimissioni (annunciate ma non messe in atto) di Vittorio ...