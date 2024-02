Sgarbi | dopo le dimissioni la candidatura alle Europee? Bandecchi lo propone

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ledi Vittorioda sottosegretario alla Cultura sono argomento all’ordine del giorno nel panorama politico italiano, con tanti che si chiedono quale futuro attenderà il 71enne. A tendergli la mano è l’amico Stefano, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, che gli ha proposta di candidarsiprossime elezioniche andranno in scena l’8 e il 9 giugno. La risposta dinon si sbilancia, ma è certo che con il critico è possibile raggiungere la tanto ambita soglia del 4% che aprirebbe al suo partito le porte di Strasburgo.Amicizia e solidarietà per Vittorio, nelle ...

Vittorio Sgarbi ha annunciato ieri, a La Ri parte nza di Nicola Porro, le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura. "Mi sono dimesso solo per il ... (liberoquotidiano)

Vittorio Sgarbi, con una lettera alla premier Meloni ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario del ministero alla Cultura, dopo che l’Antitrust ha dichiarato incompatibili numerose sue ...Torna dopo aver conquistato tutti con la sua Cenere a Sanremo Lazza. Stavolta non da concorrente come lo scorso anno ma da ospite, sarà infatti in collegamento con Amadeus da Piazza Colombo ...TRENTO - La consigliera di Verdi e Sinistra, Lucia Coppola, ha presentato una interrogazione al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. L'interrogazione arriva ...