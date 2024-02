Sextortion | cos’è e come proteggersi La piattaforma Take It Down ora in italiano e 12 consigli utili

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ridare il controllo agli adolescenti delle proprie immagini intime. E aiutarli a difendersi dalla, ovvero il ricatto online chezza materiale sessualmente esplicito. Questo è l’obiettivo dellaIt, creata dal National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), e ora disponibile in. Lo annuncia Meta, la casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, in occasione del Safer Internet Day. ...

Fenomeno in crescita e preoccupante è la sextortion, che ha investito centinaia di adolescenti, soprattutto maschi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, trasformando l'esplorazione sessuale tipica in ...Sarebbero almeno una decina gli uomini caduti nella trappola della sextortion: adescati sul web e poi minacciati di divulgare i filmati hard ...