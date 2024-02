Sev Iren acquisisce 340 mila nuovi clienti dalla maggior tutela L’azienda si aggiudica 10 province del Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) A seguito della comunicazione da parte dell’Acqute Unico dell’esito del processo di assegnazione tramite procedura competitiva per l’assegnazione del Servizio a Tutele Graduali per idomestici non vulnerabili del settore elettrico, SEV– la società controllata daMercato (Gruppo) che opera nel settore della commercializzazione di energia elettrica e gas nel Centro-Sud Italia – è risultatataria di due lotti, comprendenti dieci, per un totale di 340acquisiti. Nello specifico, SEVsi èta il Lotto 22 – Sud 6, comprendente ledi Salerno, Taranto, Potenza, Brindisi e Matera, e il Lotto ...