Settimana corta | al via sperimentazione in Germania

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Paese segue la scia di Spagna, Islanda, Svezia, Finlandia e Regno Unito Laarriva anche in. Berlino avvia infatti un periodo didi sei mesi in 45 aziende di tutto il Paese, con i dipendenti che lavoreranno un giorno in meno aa parità di retribuzione. Lada

Il Personale ATA che lavora in settimana corta (5 giorni anziché 6) recupera eventuali ore lavorate il sabato , che non è giorno di riposo ma giorno ... (orizzontescuola)

Settimana lavorativa 4 giorni , a che punto è l’Italia? – Non è una novità assoluta, già altre aziende (anche in Italia, come vedremo) l’hanno ... (urbanpost)

La settimana corta arriva anche in Germania. Berlino avvia infatti un periodo di sperimentazione di sei mesi in 45 aziende di tutto il Paese, con i dipendenti che lavoreranno un giorno in meno a ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Luxottica in Veneto e Lamborghini in Emilia-Romagna, aziende da sempre modello, annunciano la ‘rivoluzione’ della settimana corta, ossia nell’arco dell’anno i lavoratori potranno godere di 20 ...