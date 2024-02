Settimana corta a scuola | genitori dall’avvocato | “Illegittimo ridurre le giornate”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Treviglio. Dicono di essere “oltre 130” idegli studenti dell’istituto superiore Simone Weil di Treviglio che lunedì 5 febbraio hanno presentato reclamo contro la delibera che approva l’introduzione dellaper tutti e tre i licei dell’Istituto (artistico, classico e linguistico) a partire dal prossimo anno scolastico. Di fatto, le ore del sabato vengono spalmate sul resto dellaallungando così ogni giorno di un po’ l’uscita da. Nel documento – firmato in calce da un avvocato – le famiglie denunciano scarso coinvolgimento, chiarezza e trasparenza nell’adottare questa delibera, passata a maggioranza in Consiglio d’Istituto con 6 voti favorevoli su 10. “Risulta – si legge testualmente – che il dirigente scolastico abbia effettuato un sondaggio conoscitivo con ...

La settimana corta come strumento per interconnettere meglio le varie discipline, puntando alla compresenza di docenti in classe per stimolare una ... (orizzontescuola)

Il Personale ATA che lavora in settimana corta (5 giorni anziché 6) recupera eventuali ore lavorate il sabato , che non è giorno di riposo ma giorno ... (orizzontescuola)

Berlino, attualmente alle prese con una crescita della produttività in declino costante dal 2017 e una carenza di manodopera, potrebbe trovare nella settimana corta una soluzione interessante per ...Ripresa a Pian di Massiano ieri pomeriggio per i biancorossi di Formisano. La squadra si è ritrovata dopo il pareggio di Rimini e il giorno di riposo per iniziare a preparare il prossimo appuntamento ...L'Arezzo riprende gli allenamenti in vista della trasferta a Pontedera. Valutate le condizioni di Renzi e Coccia, il resto della squadra è a disposizione.