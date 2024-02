Settimana bianca | classifica Skipass delle 25 mete preferite dagli italiani da Canazei a Livigno

Ritagliarsi qualche giorno in montagna d’inverno, tra le vette e la neve, è un’esperienza di benessere mentale. Temperature rigide e limpide ... (amica)

La voglia di sciare è al massimo? Accantonate le feste natalizie si cercano le proposte per le settimane bianche. Abbiamo scovato le idee e gli ... (ilfattoquotidiano)

La ricerca creata da Uniqlo rivela quali resort invernali sono i migliori per la vita notturna, i centri benessere e lo shopping. Analizzando i ... (europa.today)

Molti italiani amano trascorrere in inverno una vacanza all’insegna della Settimana bianca . Soprattutto nel periodo che va da gennaio a febbraio, ... (metropolitanmagazine)

Settimana bianca : le migliori offerte da prendere al volo

Settimane bianche con skipass gratuiti per bambini, promozioni per smart worker e soprattutto tanto divertimento. Le migliori idee per la prossima ... (vanityfair)