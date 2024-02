Servizio civile | due posti a disposizione alla SMS Biblio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pisa, 6 febbraio 2024 – Il Comune di Pisa aderisce al programma delUniversale e cerca per il 2024 due operatori volontari per il progetto ANCI Toscana “-IDENTITY. Valorizzare risorse e identità delleteche Comunali toscane”. Il progetto, che fa parte come area di intervento della “Cura e conservazioneteche”, prevede 25 ore settimanali articolate su 5 giorni per 12 mesi. Ai giovani che parteciperanno sarà corrisposto un compenso mensile di 507,30 euro. “Dopo aver organizzato a Pisa lo scorso 15 dicembre la Giornata Nazionale delUniversale - afferma l’assessore Frida Scarpa con delega alle politiche giovanili -, riuscendo per la prima volta a tenere l’appuntamento organizzato dal Dipartimento per le politiche ...

Aperte le candidature alle 72 posizioni per i progetti di servizio civile universale proposti da Avsi con alcuni partner tra cui Banco alimentare e Meeting di Rimini di cui 48 in Italia in varie ...Una cordata di aziende italiane si è aggiudicata la gara europea da oltre 12 milioni di euro per lo studio di fattibilità tecnica ed economica della grande infrastruttura di ricerca sotterranea di Ein ...Anzi, cerca 7 ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco per prendere parte al Servizio Civile Nazionale. Quattro sono i posti a disposizione presso la biblioteca civica Arpino, tre quelli per ...