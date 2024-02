Serie D regionale femminile L’Ariete torna a vincere Tre punti per il rilancio

(Di martedì 6 febbraio 2024)alla vittorianel campionato di. Lo fa nella maniera più convincente possibile, rifilando un secco 3-0 casalingo al Colle Volley. Un’affermazione mai in discussione, con la Pallavolo Prato a comandare al palazzetto di San Paolo fin dalle prime battute e pronta a raccogliere gli applausi del proprio pubblico. Treche significanoin classifica e riprendere la marcia verso la promozione in categoria superiore. Il Pvp si presenta al match con Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. La partenza è sprint per le ragazze di coach Picchi che si portano velocemente sull’1-0 col punteggio di 25-6. Al ritorno in campo il fanalino di coda Colle Volley prova a ...

LE TRE A: Ambiente, Agricoltura, Aria “Gli esponenti di Fratelli d’Italia la devono smettere di prendere in giro gli agricoltori, che sono persone serie e rispettabili ...chiediamo che domani in ...Mentre nuovi sciami sismici fanno tremare ancora i Campi Flegrei, arriva un nuovo tassello nella complessa gestione di un’eventuale emergenza bradisismo: i cittadini coinvolti da un’evacuazione, sia i ...“Per una serie di ragioni il turismo in Puglia non è solo un obiettivo ma è anche uno strumento per comunicare tutto il resto – ha detto il presidente della ...