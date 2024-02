Serie D Ora il Carpi corre come il Ravenna Sabotic è stato dimesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il brutto infortunio occorso a Minelha fatto giustamente passare in secondo piano l’importanza della terza vittoria di fila delcolta a Sorbolo col Lentigione (foto Ac). Un filotto da 9 punti su 9 che i biancorossi aspettavano addirittura dal finale della stagione 2021-22, quando con Bagatti tornato al timone quelbatté una dopo l’altra le prime due della classe (fuori casa e Rimini in casa) e il pericolante Ghiviborgo, riaccendendo la fiammella dei playoff poi conquistati negli ultimi 90’. Ecco la vera grande differenza da allora è proprio nel fatto che oggi ilappare pienamente in corsa per giocarsi le sue chance di Lega Pro in queste ultime 12 gare, anche perché la squadra di Serpini ne giocherà 7 fra le mura amiche del ’Cabassi’ e solo 5 ...