Serie D FolloGavo | gara di Coppa Bus gratuito per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutti in pullman a Casatenovo per seguire i biancorossoblù inItalia diD. Il Follonica Gavorrano è atteso domenica dalla bella sfida valida per i quarti di finale della competizione, che si giocherà alle 14.30 sul campo della Casatese, in provincia di Lecco. Per questo la società mineraria, per permettere ai suoidi seguire la squadra e tifare per i ragazzi di Masi, mette a disposizione un autobus per la trasferta, che verrà ufficializzato questa settimana al raggiungimento di un numero minimo di 35-40 partecipanti. Visto l’orario della, la partenza avverrà indicativamente alle 7.30 di domenica dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano (biglietteria), passando intorno alle 7.45 dal piazzale Rondelli a Follonica. L’arrivo è previsto intorno alle 13-13.30, ...