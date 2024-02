Serie D | biturgensi in serie positiva da otto turni Il cambio di passo del Sansepolcro Bonura | È la squadra che voglio»

(Di martedì 6 febbraio 2024)Era la trasferta forse più temuta all’interno del ciclo di ferro e dal "Malservisi-Matteini" è uscito il più beldella stagione. Senza dubbio, il 2-0 sul campo – ancora imbattuto – del Follonica Gavorrano costituisce la più bella impresa della formazione "targata" Marco, che da grande ex come Fremura e Mezzasoma ha davvero giocato un brutto scherzo allaallenata negli ultimi due campionati. Una vittoria che intanto fa classifica (staccate Sangiovannese e Orvietana, con il Montevarchi appena un punto sopra) e che allunga la, frutto di 2 vittorie e 6 pareggi, ma che soprattutto è espressione deldieffettuato dalla ...

I risultati arrivati dagli altri campi non sono stati troppo soddisfacenti, in particolare la vittoria contro ogni pronostico del Sansepolcro in casa del Follonica Gavorrano, coi biturgensi che ...di ...Atteso il pubblico delle grandi occasioni alla "prima" dei labronici in Valtiberina. Bonura recupera Ferri Marini ma deve fare a meno del suo bomber Essoussi.