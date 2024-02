Serie C 2023 2024 | il Picerno batte 1-0 il Catania | è secondo nel girone C

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilil1-0 nel recupero della partita valida per la ventiduesima giornata delC diC. Quinta partita da imbattuti per gli uomini di Longo, che salgono a 45 punti, a sei lunghezze dalla Juve Stabia capolista. Terza partita senza vincere invece per la formazione di Lucarelli. La prima conclusione è dei padroni di casa. Ci prova Esposito dalla distanza, ma il suo tiro è fuori misura. Sono le prove generali per il vantaggio, che arriva al 20?. Gallo arriva per primo su un pallone respinto dalla difesa e da fuori area lascia partire un tiro di collo pieno che si infila all’angolo. Ilfatica a reagire, ma al 54? ha la chance per il pareggio. Un errore d’impostazione di Summa favorisce Chiricò che si libera in area con un dribbling e calcia, ma il ...

