Serie B | gli squalificati dopo la 23ª giornata | stangata al Bari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non solo laA, il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorinel campionato dila 23ª. Torna alla vittoria il Parma nello scontro per la promozione contro il Venezia. Il Palermo rifila tre gol e ildecide di cambiare allenatore: via Marino, dentro Iachini. Beffa per la Sampdoria contro il Modena (2-2). Colpo del Sudtirol sul campo dell’Ascoli, della Cremonese a Lecco e del Como contro la Ternana. Tre punti casalinghi per il Brescia contro il Cittadella. Pareggi in Cosenza-Pisa, Reggiana-Feralpisalò e Spezia-Catanzaro. Gliinla 23ªIl Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante ...