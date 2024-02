Serie A3 Lazzaretto | Banca Macerata | una prova impeccabile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Abbiamo disputato un’ottima prestazione sotto ogni punto di vista". Enrico, schiacciatore della capolista Volley, analizza la netta vittoria (3-0) su Lagonegro, seconda forza dell’A3 di volley. Ma c’è un altro aspetto positivo emerso dalla gara. "Siamo rimasti sempre in partita anche mentalmente, al terzo set infatti non abbiamo mai mollato e li abbiamo affondati. Era molto importante battere Lagronegro, seconda forza del torneo". Al di là di tutto l’aspetto importante è che la formazione maceratese è rimasta sempre concentrata, non ha abbassato il livello di attenzione e ha impedito agli avversari di rientrare in gara mostrando la superiorità dei locali sotto ogni punto di vista". È stata unadi forza in un campionato in cui i maceratesi stanno dimostrando di avere una marcia in più ...