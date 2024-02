SERIE A-UDITEL | EXPLOIT PER INTER-JUVENTUS | BENE FROSINONE-MILAN

(Di martedì 6 febbraio 2024)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre dellaA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Ecco i dati adella ventitresima giornata. VENTITRESIMA GIORNATA Data Match Ascolti 2 febbraio 2024 Lecce-Fiorentina (20:45) 447.221 3 febbraio 2024 Empoli-Genoa (15:00) 81.385 3 febbraio 2024 Udinese-Monza (15:00) 90.385 3 febbraio 2024(18:00) 922.698 3 febbraio 2024 Bologna-Sassuolo (20:45) 272.780 4 febbraio 2024 Torino-Salernitana (12:30) 289.541 4 febbraio 2024 Napoli-Verona (15:00) 785.894 4 febbraio 2024 Atalanta-Lazio (18:00) 683.383 4 febbraio 2024(20:45) 2.274.596 5 febbraio ...

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l'intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell'intera