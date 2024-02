SERIE A-UDITEL | EXPLOIT PER INTER-JUVENTUS | BENE ANCHE FROSINONE-MILAN

(Di martedì 6 febbraio 2024)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre dellaA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Ecco i dati adella ventitresima giornata. VENTITRESIMA GIORNATA Data Match Ascolti 2 febbraio 2024 Lecce-Fiorentina (20:45) 447.221 3 febbraio 2024 Empoli-Genoa (15:00) 81.385 3 febbraio 2024 Udinese-Monza (15:00) 90.385 3 febbraio 2024(18:00) 922.698 3 febbraio 2024 Bologna-Sassuolo (20:45) 272.780 4 febbraio 2024 Torino-Salernitana (12:30) 289.541 4 febbraio 2024 Napoli-Verona (15:00) 785.894 4 febbraio 2024 Atalanta-Lazio (18:00) 683.383 4 febbraio 2024(20:45) 2.274.596 5 febbraio ...

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera ...Di seguito gli ascolti tv di ieri, sabato 4 febbraio. Il programma più visto in prima serata è risultato essere C’è Posta