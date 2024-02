Serie A | la Roma continua il suo volo verso l' Europa | Cagliari travolto 4 a 0

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladi Daniele De Rossiil suol'. La squadra giallorossa travolge il4-0 nel posticipo della 23/a giornata diA. Grande protagonista allo stadio Olimpico Paulo Dybala, autore di una doppietta. A sbloccare il risultato dopo due minuti è Pellegrini, a segno per il terzo incontro di fila. L'argentino sigla il raddoppio al 23', su invito di Pellegrini. Nella ripresa l'ex Juventus firma il tris su rigore, concesso per un tocco di mani di Petagna in area (51'). Pochi minuti dopo c'è gloria anche per il neoentrato Huijsen (59'). Nel finale esordio in giallorosso per il nuovo acquisto Baldanzi, che prende il posto di Dybala. Esordio anche per Angelino, schierato subito titolare. Terza vittoria in altrettanto gare per la ...