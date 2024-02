Serie A | la classifica aggiornata dopo la 23ª giornata | l’Inter stacca!

(Di martedì 6 febbraio 2024)cerca il primo grande scatto inla ventitreesimadiA. L’1-0 di ieri sulla Juventus nel derby d’Italia vale il +4 sulla seconda, con una partita in meno. E nel prossimo turno ci sarà la Roma dell’ex Lukaku, che non ha segnato ma ha visto i suoi travolgere il Cagliari 4-0 stasera nella terza vittoria su tre di De Rossi.A 2023-2024 – 23ªLecce-Fiorentina 3-2 17? Oudin, 50? Mandragora (F), 67? Beltran (F), 90? Piccoli, 92? Dorgu Empoli-Genoa 0-0 Udinese-Monza 0-0 Frosinone-Milan 2-3 17? Giroud, 24? rig. Soulé (F), 65? Mazzitelli (F), 72? Gabbia, 81? Jovic Bologna-Sassuolo 4-2 13? Thorstvedt (S), 24? aut. Viti, 34? Volpato (S), 73? Fabbian, 83? Ferguson, 86? Saelemaekers Torino-Salernitana 0-0 Napoli-Verona 2-1 72? ...

I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2023 / 2024 di Basket . Tutto pronto per l’inizio della ... (sportface)

Tutte le informazioni sul massimo campionato, da quando inizia e quando finisce al programma giornata per giornata: Calendario Serie A ... (calcionews24)

La classifica aggiornata dei pali e delle traverse colpite e subite nella Serie A 2023 / 2024 . Grande attesa per il massimo campionato italiano, che ... (sportface)

I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2023 / 2024 di Basket . Tutto pronto per l’inizio della ... (sportface)

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a ... (sportface)

Poker della Roma all'Olimpico, che batte 4-0 il Cagliari, nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di De Rossi sale al quinto posto, a quota 38 punti. Il Cagliari resta terzultimo a quota 18 punt ...Neanche due giri la lancette e la Roma passa: calcio d’angolo battuto sul primo palo, la palla rimane lì e Pellegrini, al terzo gol in tre partite con De Rossi in panchina, è il più lesto a ribadire ...La 23esima giornata di Serie A si è chiusa con Roma-Cagliari. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi, che contro i sardi si impongono con il netto punteggio di 4-0. Gara già indirizzata nel ...