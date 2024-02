Serie A | boom su Dazn | oltre 6 milioni e mezzo di persone | Inter-Juventus da record

Spennati ma felici, disposti a correre in massa allo stadi o per sostenere la squadra del cuore anche se a risentirne è il portafoglio. Il primo del ... (panorama)

I nerazzurri sono quelli che h anno fatto meglio rispetto allo scorso campionato, bene anche Fiorentina, Bologna e Juve. Incubo per i campioni in ... (itasportpress)

Nei 19 turni del girone di andata, le presenze negli stadi della Serie C Now sono aumentate del 40%, passando da 1.059.304 spettatori del 2022 - 23 ... (247.libero)

Elena Sofia Ricci torna con i casi di Teresa Battaglia su Rai 1 Bellissima novità per i telespettatori di Rai 1. Elena Sofia Ricci tornerà ...Il pezzo parte quasi come una ballata per poi scoppiare in un ritornello “onomatopeico” in cui il cuore fa «boom boom» e un'automobile che ricongiunge due amanti fa «vroom vroom». Il “Click boom!” del ...Come cambia la classifica senza errori arbitrali di serie A, depurata dalle sviste e dagli errori determinanti dei fischietti: la ventitreesima giornata.