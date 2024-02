Separazione o divorzio? Chiedi al tuo avvocato matrimonialista

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tra tutte le diverse specializzazioni di un professionista legale, quella dell’è sicuramente una delle più avvincenti, non solo per i complicati aspetti normativi e legislativi, ma soprattutto per le questioni etiche, emotive e personali che si trovano sempre dietro ad ogni intento didi una coppia. Inoltre, oggi, come sappiamo, quando si parla di coppia non si intende semplicemente quella formata da marito e moglie riuniti in matrimonio, ma anche di tutte quelle che sono le nuove forme di convivenza, unioni civili, coppie da fatto, unioni LGBT e simili, che, pur non prevendendo il legame del matrimonio, prevedono ugualmente diritti e doveri. Per quanto ci possano essere tutte le migliori intenzioni del caso, non è per niente raro che una coppia non sia destinata a durare per sempre, e che entrambi ...