Segnale telefonico | Lobati | “Potenziamolo nelle aree rurali | il 112 deve essere disponibile ovunque”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano. In un mondo costantemente “connesso” capita ancora che esistanonon raggiunte dal, per esempio, le valli o altreche per motivi morfologici faticano adservite al meglio dai ripetitori. Un divario digitale tra leurbane e quelleche va ridotto, come si chiede nella mozione presentata durante la seduta del Consiglio di Regione Lombardia, martedì 6 febbraio, dal consigliere regionale Jonathan(Forza Italia), firmatario insieme al resto del gruppo Forza Italia Berlusconi Per Fontana. “L’assenza delin certe situazioni può rivelarsi vitale, basti pensare agli interventi di soccorso in alta montagna, oppure durante un ...