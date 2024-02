Seconda categoria Caldine | il cambio in panchina fa bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)innel Girone I della. Il Gruppo Sportivoha sostituito il tecnico tornando subito alla vittoria. La società diretta dal presidente Fabrizio Zanieri, dopo gli ultimi risultati negativi, ha esonerato l’allenatore Nicola Vasetti, cha lascia insieme al collaboratore Lapo Grossi, ed ha affidato la guida della squadra a Ettore Nanni. Per leè arrivata subito una vittoria in trasferta, nello scontro salvezza sul campo dell’Unione Sport Firenze City: a San Marcellino è finita con il successo per 3-0 da parte di una squadra che comunque rimane all’ultimo posto della classifica. Nanni è reduce dall’esperienza con l’Impruneta Tavarnuzze e negli anni precedenti, sempre in, aveva guidato lo ...