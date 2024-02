Se oltre 10 milioni di automobilisti non rispettano i limiti di velocità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ne hanno parlato praticamente tutti i notiziari in questi giorni: la radiografia dei comportamenti al volante sulle strade d’Italia conferma purtroppo i molti eccessi che sono causa di incidenti con feriti e morti. Più volte ho messo l’accento come presidente dell’ACI di Bergamo su questi scottanti temi. Il dato più preoccupante che emerge dalla ricerca commissionata da “Facile.it” e “Assicurazione.it” agli istituti “mUp Research” e “Norstat” è l’insofferenza al rispetto deidi. Le cifre sono più eloquenti delle parole:10,5di(il 27,1% del campione) ha riconosciuto di non rispettare idie i più inclini a premere sull’acceleratore sono i giovani: 31% nella fascia dai 18 ai 24 anni e 37,3% dai 25 ai 34 anni. ...