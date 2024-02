“Se è così gli dico di sì” Grande Fratello | inattesa arriva la decisione di Perla | il pubblico esplode

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nel corso di una puntata da dimenticare, come quella che è andata in onda ieri sera, l’unica nota positiva pare essere stato l’incontro diVatiero e Mirko Brunetti. Loro che avevano stufato tutti, a eccezione degli autori del2023 e di Alfonso Signorini, hanno portato un pizzico tenerezza. Oggi ladella salernitana sulla loro storia, dopo la chiarissima domanda ed il passo in avanti del suo ex. Tra insulti, ingiustizie, pesanti attacchi e chi più ne ha più ne metta su quanto accaduto a Beatrice Luzzi, la sua acerrima nemicaVatiero ha mostrato un lato leggermente più dolce dedicandosi alla visita a sorpresa di Mirko Brunetti al2023. Lui aveva preso spesso le distanze dalla loro storia in passato, descrivendola ...