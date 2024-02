Scuole occupate | i liceali dovranno pagare i danni

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gli studenti che occupano lesaranno tenuti aeventualiarrecati agli istituti. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha deciso il pugno duro per arginare il fenomeno dell’occupazione delle. Ben nove licei erano stati tenuti in ostaggio dagli alunni nella sola città di Roma nel dicembre scorso. Gli studenti che occupano lesaranno tenuti aeventualiarrecati agli istituti “L’occupazione espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici” che le“sono tenute a denunciare. Occorre valutare l’applicazione delle misure disciplinari previste dal Regolamento di ciascun istituto” ed “è necessario stimare la portata deidegli eventuali ...

Fallisce la protesta del comitato studentesco nel liceo artistico in zona Citylife. Lezioni regolari e dibattito sui social su favorevoli e contrari al blocco. I danni provocati durante l'occupazione della scuola sono a carico degli studenti. Così il ministero dell'Istruzione che in una circolare precisa: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, come riporta La Repubblica, ha inviato una circolare alle scuole in merito alle occupazioni degli studenti, firmata dal capo dipartimento.