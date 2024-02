SCUOLA MEDIA ’SANTA FILOMENA’ | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il prossimo 25 aprile sono 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, a Bologna nel 1874. Iinventore, imprenditore, politico italiano, uomo profondamente religioso. Già all’età di 20 anni Marconi comincia i primi esperimenti, regalandoci presto due invenzioni grazie alle onde elettromagnetiche e per questo guadagnandosi il primo premio Nobel dell’Italia per la Fisica. Stupisce come in lui coincidano scienza e fede in modo così limpido. "La sola scienza è incapace di spiegare una quantità di cose, la maggioranza delle quali comprende il segreto di tutti: quello della nostra esistenza. Chi siamo? Donde veniamo? Come veniamo alla vita? – queste le parole dello scienziato – Sono un cattolico e un credente. Credo nella potenza della preghiera. Credo in ciò non soltanto come cattolico, ma come scienziato". E ancora Marconi afferma: "L’unità armoniosa delle cause e delle leggi rappresenta ...