Scuola | gli istituti professionali sempre più simili a gironi infernali | tra povertà | scarse competenze ed episodi di violenza

Nel caso in commento si affronta la non ammissione di uno studente alla classe successiva dopo il mancato superamento degli esami “di riparazione” ... (orizzontescuola)

Gli studenti che occupano le scuole pagheranno i danni: così ha deciso il ministero dell’Istruzione. Giusto, giustissimo. Chi rompe paga. Ma non saranno gli studenti a pagare, per cui poveri genitori… ...È decisamente stimolante. La nostra scuola è un polo tecnico-professionale in cui i docenti e gli studenti intersecano le loro diverse professionalità. Siamo a tutti gli effetti una “rete di scuole” e ..."Il monitoraggio lo abbiamo istituito l'anno scorso, prima non si sapeva quali e quanti fossero gli episodi di violenza nelle scuole italiane. Ma in questo confronto da un anno all'altro registriamo ...