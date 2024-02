Sci | tris di ori e coppia di bronzo per i campani nella prima giornata dell’Interappenninico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tre medaglie d’oro per il nostro comitatodi del Criterium Interappenninico all’Abetone di cui due vinte nelle categorie femminili. Giada D’Antonio dello sci club Vesuvio ha conquistato il titolo nel Gigante Allieve e è tornata finalmente sul podio, mentrecategoria Ragazze ha trionfato tra i pali stretti Sofia de Nunzio dello sci club Napoli che, con due splendide manche condotte in testa, ha distaccato la seconda classificata di 4 secondi e mezzo. Oro anchecategoria maschile U14 grazie alla vittoria di Matteo Bevilacqua del SAI, ormai di casa sul gradino più alto del podio. Ma non è stato da meno in questo slalom il suo compagno di club Tommaso d’Acunto ha conquistato ilcon un’ottima gara in cui ha fatto registrare il miglior tempo in seconda ...