Sci | Goggia pubblica su Instagram la foto dell’abbraccio con il papà

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – All’indomani dell’operazione alla tibia e al malleolo in seguito all’infortunio in allenamento che ha chiuso prima del tempo la sua stagione Sofiatorna a farsi sentire sui socialndo suladi un abbraccio conEzio. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - All'indomani dell'operazione alla tibia e al malleolo in seguito all'infortunio in allenamento che ha chiuso prima del ... (liberoquotidiano)

Sofia Goggia si è fatta male in allenamento alle 10.30 di lunedì ...La campionessa, regina dello sci italiano, ci ha abituato a prodigi in fatto di recuperi. Si ricorderà l’argento Olimpico strappato ...Per la campionessa mattinata di visite: dopo un primo controllo alle 7, ne effettuerà un altro alle 12. L'altra azzurra ha mandato parole di conforto alla collega, dopo il brutto infortunio che l'ha f ...Goggia era impegnata nel terzo giro del primo giorno di allenamento sulla pista Casola Nera di Pontedilegno (Bs) ...